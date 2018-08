Clipe de panică într-un restaurant din Iaşi. O femeie a fost înjunghiată de concubin Femeia are 47 de ani si lucra ca bucatareasa la restaurant. Aceasta a fost injunghiata in piept de concubinul in varsta de 62 de ani. Victima a fost transportata de urgenta la spital. In prezent este in stare stabila, are plagi taiate la nivelul toracelui si antebratului, potrivit ziaruldeiasi.ro. Din primele informatii, barbatul in varsta de 62 de ani și-a injunghiat concubina din cauza geloziei. Agresorul a fugit de la locul faptei, insa a fost prins la scurt timp de politisti. Acesta a fost dus la audieri. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

