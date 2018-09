Stiri pe aceeasi tema

- Romani surprinși in avionul groazei Londra – Dublin. Marturii din infern: ”Am crezut ca murim. Sunt salvari peste tot, am aterizat de urgența la Liverpool”. O cursa Ryanair ce facea legatura intre Londra și Dublin, Irlanda, a aterizat de urgența la Liverpool. Aeroportul din capitala Irlandei e inchis…

- Clipe de tensiune pentru pasagerii unui avion ce a revenit pe aeroportul din Sibiu, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau.Avionul trebuia sa ajunga in Nurnberg, Germania, dar a fost nevoie sa revina la sol la doar 40 de minute de la decolare.

- Panica in judetul Constanta. Un barbat, a carui casa s-a transformat in scrum in urma unui incendiu s-a urcat pe un pod, s-a mutilat si a amenintat ca se arunca in gol. Salvatorii au intervenit imediat.

- Momente de panica pentru aproape 80 de oameni aflati la bordul unui avion al unei companii low cost. Aeronava care zbura pe ruta Bucuresti-Oradea a fost intoarsa de trei ori pe aeroportul Otopeni, dupa ce s-ar fi depresurizat.

- Totul a inceput in momentul in care avionul era pregatit pentru plecare. Un pilot al aceleiași companii care se afla in avion ca pasager a cerut stewardesei romance instrucțiuni cu privire la fumat. El a primit un raspuns negativ, dupa care in mod inexplicabil a spus ca știa ca nu are voie, el fiind…

- Primaria municipiului Constanta va incepe o ancheta pentru a stabili care au fost cauzele care au dus la incidentul produs la festivalul Mamaia Copiilor atunci cand o parte din scena a cedat si s-a lasat cu 20 de centimetri.

- O aeronava de pasageri a companiei Tajik Air, care zbura de la Moscova la Khujand (Tadjikistan), a aterizat de urgența la aeroportul Domodedovo din Moscova, din cauza decompresiei cabinei piloților in timpul zborului, a declarat o sursa din cadrul autoritaților ruse, potrivit agenției de presa Tass,…