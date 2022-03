Stiri pe aceeasi tema

- Un bloc de locuințe dintr-o suburbie a Kievului a fost distrus de atacurile cu rachete ale armatei ruse. Pompierii au ajuns, vineri, 25 februarie, la fața locului și au incercat sa stinga incendiul declanșat. Rachetele au lovit capitala ucraineana vineri, in timp ce forțele militare ruse au patruns…

- Trupele rusești au lansat joi atacul anticipat asupra Ucrainei, in timp ce președintele Vladimir Putin a lasat deoparte condamnarea și sancțiunile internaționale și a avertizat alte țari ca orice incercare de a interveni va duce la „consecințe pe care nu le-ați vazut niciodata”. Explozii puternice au…

- Locuitorii din Kiev pareau sa faca plinul cu benzina și sa incerce sa iasa din oraș cu mașina și calea ferata in aceasta dimineața, la doar cateva ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin s-a mutat cu tancurile peste frontiera din Belarus. Realitatea razboiului a ieșit la iveala, iar mulți ucraineni…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Militarii s-au organizat in tabere uriașe la granița cu Ucraina și așteapta noi comenzi de la Vladimir Putin. Peste o suta de mii de soldați au fost mutați din estul indepartat al țarii inspre partea opusa pentru a-și desfașura trupele la granița de vest cu Ucraina. Trupele sunt mutate cu trenul pe…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…