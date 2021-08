Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 10.00, un apel primit la numarul unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu la biserica din lemn din comuna Chiojdeni. Spre locul indicat s-au deplasat de indata doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- O biserica s-a facut scrum intr-un incendiu, in Vrancea. Pompierii nu au putut salva nimic din calea flacarilor. Biserica de 100 de metri patrați din comuna Rastoaca a ars in intregime, deși pomperii au ajuns rapid la locul incendiului. Au fost mobilizate 5 echipaje: 3 autospeciale de stingere, o ambulanta…

- Biserica veche de lemn din comuna suceveana Fratauții Noi este o adevarata bijuterie arhitecturala. Construita in anul 1744 edificiul religios se afla localizat in cimitirul satului și are hramul Adormirea Maicii Domnului, sarbatorit la data de 15 august. In perioada 1884-1896 la aceasta biserica a…