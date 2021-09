Stiri pe aceeasi tema

Anul in care lumea va fi din nou condusa de comuniști. Baba Vanga, previziuni cumplite pana in 3797! Clarvazatoare bulgaroaica, a lasat in urma cateva profeții cutremuratoare, pe ani. Iata ce se va intampla in viitor și cum arata previziunile facute pe ani, dupa cum s-a aratat in emisiunea "Voi cu Voicu"…

Noi schimbari vin la schimbarea procedurii de inmatriculare și radiere a mașinilor. Modificarile, adoptate taci de Senat, vin pentru a simplifica procesul, iar aceste detalii trebuie sa fie cunoscute de toți șoferii. Proiectul de lege prevede ca inmatricularea și radierea mașinilor sa nu se mai realizeze…

Patru persoane au murit intr-un accident rutier produs in județul Ialomița, in aceasta dimineata. Alte doua victime sunt ranite și preluate de elicopter. Accidentul a avut loc pe DN 2, intre localitațile Movilița și Sinești din Ialomita. Doua autoutilitare și un autoturism s-au ciocnit acolo.

Evaluarea Naționala in 2022 incepe mai devreme! Elevii de clasa a VIII-a vor incheia cursurile pe 3 iunie, conform structurii examenului. Inscrierea candidaților este efectuata automat de catre secretariatele școlilor in perioada 30 mai – 3 iunie. Cum arata calendarul examenului

Mananci prea mult zahar fara sa-ți dai seama? Fii atenta la aceste semne, care pot da de gol excesul de zahar! Consumul excesiv de zahar este un factor major de risc in apariția sau agravarea unor afecțiuni precum diabetul, obezitatea, bolile de inima sau chiar cancerul.

Cercetatorii canadieni anunțau, cu cateva luni in urma, ca fructul palmierului acai poate ajuta la ameliorarea starii de sanatate a bolnavilor de COVID-19, grabind vindecarea. Mai nou, un grup de oameni de știința europeni a facut o noua descoperire similara, dar legata de alta planta.

Amestecul de apa, bicarbonate de sodiu și lamaie elimina grasimea din organism. Este o rețeta simpla, cunoscuta de pe vremea bunicilor. Despre soluția de bicarbonat de sodiu in amestec cu apa se știe ca are un efect benefic asupra arsurilor la stomac și a refluxului acid. Bicarbonatul de sodiu, cu apa…

O fetița in varsta de doar 3 ani a fost data in judecata, alaturi de familia sa. Și asta dupa ce familia sa a fost acuzata ca ocupa in mod abuziv o locuința dintr-o casa modulara din Pata Rat. Asociația Cași Sociale ACUM a prezentat cazul revoltator pe rețelele de socializare: „Va mai amintiti de Lara,…