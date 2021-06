Clipe de groază pentru călătorii unui tren rămas fără frâne! Zeci de persoane au avut nevoie de medicale (VIDEO) Au fost clipe de groaza pentru calatorii unui tren care a plecat din București cu destinația Craiova. Trenul a ramas fara frane, iar mecanicul nu a putut opri garnitura intr-o gara din Argeș. Mecanicul a observat o eroare in bord in dreptul localitații Titu. In apropierea garii din Golești acesta a realizat ca nu mai […] The post Clipe de groaza pentru calatorii unui tren ramas fara frane! Zeci de persoane au avut nevoie de medicale (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Peste 40 de calatori au trecut prin momente de groaza luni seara, in trenul care-i ducea spre Pitești. Garnitura n-a franat la intrarea in stația Golești, iar mecanicul spune ca trenul a ramas fara frane, scrie Observator News . „A venit mecanicul in spate si l-a chemat pe controlor: Vino! Vino! Ca…

- Incident grav pe calea ferata. Un tren Regio plecat de la București, care transporta peste 100 de persoane, a ramas fara frane in zona garii Golești. Mai mulți pasageri au suferit atacuri de panica și au avut nevoie de ingrijiri medicale. CFR Calatori a trimis o comisie de cercetare la Golești, pentru…

- Panica intr-un tren regio pe ruta București Craiova. Garnitura a ramas fara frane si nu a putut opri decat din inertie la 300 de metri de gara Golesti din Arges, dupa ce a rupt un macaz. Mecanicul si calatorii s-au speriat foarte tare dar nimeni nu a fost ranit. 40 de pasageri au facut atacuri de panica…

- 100 de pasageri au trecut prin clipe de coșmar cand au realizat ca trenul nu mai poate opri. In cele din urma, trenul s-a oprit singur, la 300 de metri de gara Golești. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de neindeplinire a indatoririlor de serviciu. Peste 40 de persoane…

