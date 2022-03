Stiri pe aceeasi tema

- Este ziua a șaptea de razboi, iar Ucraina inca face fața cu brio atacurilor neincetat ale trupelor armate ruse. Recent, armata ucraineana a luat o decizie de ultim moment, astfel ca vrea sa cheme mamele militarilor rusi luati prizonieri pe teritoriul ucrainean sa vina sa-si ia fiii acasa. Iata declarațiile…

- O maternitate din Ucraina a fost bombardata fara mila de soldații lui Vladimir Putin. Bebelușii sunt adapostiți in buncare cu paturi improvizate, fara apa potabila, cu pereții scorojiți și mucegaiți. Chiar daca nu stau in condiții bune, copilașii sunt in viața, iar mamele lor fac tot posibilul pentru…

- Cladirea maternitatii Adonis, din apropiere de Kiev, a fost bombardata. Bebelusii din Ucraina au fost adapostiti in buncarele antiatomice din orasele bombardate de rusi. Pe retelele de socializare circula mai multe imagini cu micutii de doar cateva zile c

- In parcarea din Aeroportul Iasi a fost amenajata pentru refugiatii din Ucraina o autorulota "Mama si copilul". Initiativa apartine celor de la Smiley Camper din Iasi, care detin o flota de autorulote si doresc sa vina in sprijinul mamelor cu copii mici care asteapta zborul programat. Manole Zaharia,…

- Tensiunile dintre Rusia și Ucraina au escaladat peste noapte, iar președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat forțelor militare sa invadeze țara vecina. Antrenorul Paulo Fonseca (48 de ani) este blocat la Kiev cu soția și fiul sau, dupa ce incercarea de a pleca din aceasta dimineața a eșuat, iar zborul…

- Armata ucraineana a organizat marți exerciții militare in regiunea Kherson de sud, la granița cu Crimeea anexata, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia.Exercițiul s-a concentrat pe testarea Hurricane, un sistem de lansare de rachete multipla autopropulsat, proiectat in Uniunea Sovietica, relateaza…

- Anemia, carenta de minerale sau vitamine din organism, care se manifesta printr-o stare de epuizare: slabiciune, ameteala, stari de nervozitate, pierderi de memorie, poate fi corectata si prin schimbarea regimului de viața intr-unul sanatos, nu doar printr-un tratament medicamentos. In cazul formelor…

