- Clipe terifiante intr-un centru comercial din Seine-et-Marne, Franța. Doi tineri au fost amenințați cu o arma alba de catre un roman in varsta de 68 de ani. La scurt timp, barbatul a trecut la atac, astfel ambii vanzatori au fost injunghiați. Din nefericire, unul dintre aceștia a pierdut lupta cu viața…

- Clienții unui magazin Mega Image extrem de popular au fost martori la scene de groaza. Chiar daca aceștia credeau ca o sa iși faca cumparaturile in liniște, totul s-a transformat intr-un coșmar și polițiștii au fost nevoiți sa intervina! Clipe de coșmar intr-un magazin Mega Image. Autoritațile au intervenit…

- O garnitura de tren a cailor ferate elvețiene (SBB) a ramas blocata in tunelul Gotthard mai mult de de doua ore. Cei 580 de pasageri au fost evacuați, a notat ziarul Blick. Motivul incidentului de duminica, 27 iunie, nu a fost deocamdata comunicat.Trenul, care mergea de la Lugano catre Zurich, s-a oprit…

- Trei persoane au fost ucise, duminica, 13 iunie, in Ardea, o localitate din apropierea Romei. Un tanar in varsta de 34 de ani, cu probleme psihice, i-a impușcat mortal. Doi minori, unul in varsta de cinci ani și altul in varsta de zece ani, au fost impușcați mortal, alaturi de un varstnic de 74 de […]

- Un barbat de 44 de ani din Capitala a fost reținut de oamenii legii pentru tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, in data de 5 iunie, suspectul a injunghiat un tanar de 28 de ani. Totul s-a intamplat pe strada Independenței din sectorul Buiucani, iar victima a ajuns la spital.

- Salvamontiștii din Brașov au fost nevoiți sa intervina duminica noaptea, in zona Peșterii de Lapte. Un tanar a fost gasit injunghiat in gat. Tanar injunghiat in zona gatului Duminica noaptea, salvamontiștii din Brașov au fost solicitați in cazul unui tanar de 23 de ani injunghiat in zona gatului. Agresiunea…

- O femeie care a fost luata de pe o strada din Craiova de doi barbati si fortata sa urce intr-un autoturism a fost salvata de un politist si un jandarm care se aflau in apropiere, alertati de strigatele femeii. Ei au reusit sa o scoata pe aceasta pe geam, desi soferul incerca sa plece cu masina, anunța…