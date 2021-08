Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 40 de oameni ar fi prinși sub pamant, dupa ce o alunecare de teren uriașa s-a produs in statul indian Himachal Pradesh, informeaza BBC.Un camion, un autobuz de pasageri și mai multe mașini au fost acoperite de pamant și pietre, relateaza presa locala.

- Clipe ingrozitoare pentru o familie din Turcia! Aflați la piscina pentru a se relaxa, aceasta a trecut print-un tragic coșmar care nu o sa le dea liniște toata viața. Yusuf Asaf Tiktas, un baiețel in varsta de opt ani, a murit inecat in piscina chiar langa parinții sai. Din nefericire, Saime și Engin…

- Mai multe persoane au murit si altele sunt date disparute in Germania in urma unei grave alunecari de teren, produsa dupa intemperii violente care au maturat vineri dimineata case dintr-o localitate situata nu departe de Koln, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Un fenomen straniu a luat prin surprindere locuitorii din India. Tunetele și fulgerele de mare intensitate au facut zeci de victime. Peste 60 de oameni au pierdut lupta cu viața in urma acestei furtuni musonice.

- Doua persoane au murit si 20 sunt date disparute in urma ploilor torentiale si alunecarilor de teren din centrul Japoniei. Autoritatile au emis ordine de evacuare pentru mai multe regiuni si au avertizat populatia sa ramana in alerta.

- Aproximativ 20 de persoane sunt date disparute in centrul Japoniei, sambata, dupa ce o alunecare de teren provocata de ploile abundente a distrus mai multe case. In imaginile difuzate de televiziunea japoneza se pot vedea torente de noroi care inghit cladiri din orasul de coasta Atami, in timp ce locuitorii…

- Un pod pietonal s-a prabușit pe autostrada 295 in nord-estul statului Washington, SUA, ranind cel puțin șase persoane și prinzand un camion sub daramaturi. Cinci persoane a fost ranite, traficul a fost blocat, iar echipele de urgența intervin pentru a diminua efectele unui scurgeri de motorina dintr-un…

- Au fost clipe de groaza pentru calatorii unui tren care a plecat din București cu destinația Craiova. Trenul a ramas fara frane, iar mecanicul nu a putut opri garnitura intr-o gara din Argeș. Mecanicul a observat o eroare in bord in dreptul localitații Titu. In apropierea garii din Golești acesta a…