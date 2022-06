Plajele, luate cu asalt de turiști in primul weekend de vara. Mai multe persoane, salvate in ultima clipa din marea agitata In primul weekend de vara, marea a fost extrem de agitata, așa ca salvamarii au arborat steagul galben in Mamaia și pe cel roșu in Eforie Nord. Unii n-au ințeles asta și s-au luat la cearta fara sa realizeze ca in același timp erau scoase la mal mai multe persoane salvate din apa in ultimul moment. Un barbat de 45 de ani s-a aventurat in valuri, deși in stațiunea Eforie Nord a fost arborat steagul roșu, semn ca scaldatul este interzis. Salvamarii l-au tras la mal in ultima…