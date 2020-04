Clipe de coșmar pentru Pink! Cântăreața și fiul ei de 3 ani, infectați cu noul coronavirus. Mesajul emoționant al artistei „In urma cu doua saptamani, fiul meu, de trei ani, Jameson, si eu am prezentat simptome de COVID-19. Din fericire, medicul nostru de asistenta primara a avut acces la teste și rezultatele au fost pozitive. Familia mea era deja autoizolata in casa și am continuat sa facem acest lucru in ultimele doua saptamani dupa instructiunile medicului nostru. In urma cu doar cateva zile, am fost testata din nou si acum rezultatele sunt negative”, a scris Pink intr-o postare pe rețelele de socializare. Pink, infectata cu virusul COVID-19: „Aceasta boala este o chestie foarte grava si reala” Mai mult, Pink a… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

