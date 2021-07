Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a plecat intr-o scurta vacanța, dar nu singura, ci insoțita de fiica ei, Natalia Sofia. Aceasta și-a facut bagajele și a ales o destinație in afara țarii. Unde a plecat Bianca Dragușanu in vacanța De altfel, blondina a publicat ieri dimineața o fotografie din aeroport, iar aceasta a…

- “Am revazut scena copilului sfașiat de caini.” Bianca Dragușanu ne-a marturisit ca Sofia, fiica sa și a lui Victor Slav, in varsta de partu ani, este un copil tare neastamparat. Aflata in Parcul Tei, micuța s-a incins la joaca impreuna cu o alta fetița, și s-a ratacit, departandu-se in fuga de bunica…

- Baiețelul de 4 ani a fost gasit fara supraveghere de doi ofițeri de patrulare la un festival organizat pe teritoriul Gradinii Botanice din sectorul Botanica al capitalei . Copilul a fost observat de ofițerii de patrulare in jurul orei 16:15. Pentru menținerea starii psihologice, copilul a fost urcat…

- Anamaria Prodan atrage atenția cu o noua poza alaturi de Laurențiu Reghecampf. Vedeta a facut noi declarații despre soțul ei, cel care in urma cu cateva zile anunțat divorțul. De dimineața, Anamaria Prodan și-a surprins fanii nu cu vreo fotografie in costum de baie, ci cu una in care apare foarte apropiata…

- Recent, Iulia Salagean a aparut cu un ceas de lux la mana, intr-o postare de pe Instagram. Acum, Bianca Dragușanu susține ca acel ceas este al ei, iar fosta ei prietena i l-ar fi furat. Vedeta neaga aceasta varianta și susține ca este doar o invenție a fostei asistente tv.

- Deși are o viața de familie frumoasa, Adela Popescu are parte și de incidente neplacute. Vedeta a fost certata de o mamica in parc, dupa ce a intervenit pentru fiul sau. Se pare ca femeia și-a luat libertatea de a țipa la baiețelul prezentatoarei.