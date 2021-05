Clipe cumplite la Dinamo. Sotia handbalistului Javier Humet a murit dupa 8 zile in coma. Ea suferise un accident vascular cerebral la o petrecere

Stiri pe aceeasi tema

- ​Sotia handbalistului dinamovist Javier Humet a decedat, a anuntat, duminica, CS Dinamo."Condoleante, Javier Humet! Suntem alaturi de tine! Suntem cutremurati si gasim cu greu cuvinte în aceste momente teribile pentru campionul nostru Javier Humet. Am sperat timp de zece zile intr-un…

- Clubul Dinamo Bucuresti a anuntat, sâmbata, ca jucatorul sau, Javier Humet, care este si component al nationalei de handbal, trece prin momente grele. "Sotia sa a suferit un atac cerebral chiar în noaptea de dupa câstigarea titlului", a anuntat Dinamo."Dragilor,…

- Ministrul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia Luciei Iorga, doctor in psihologie al Armatei Romane. "Am primit astazi o veste trista: doctorul in psihologie al Armatei Romaniei, Lucia Iorga, a trecut la cele vesnice! Sincere condoleante familiei si celor care i-au fost prieteni…

- Toți cei care doresc sa aduca un ultim omagiu fostului primar Constantin Simirad sunt așteptați la sediul Primariei Municipiului Iași, in holul central, pe tot parcursul zilei de astazi, 30 martie, pentru a se reculege și a scrie cateva cuvinte in cartea de condoleanțe. Dumnezeu sa il odihneasca in…

- Doliu in Baroul Constanta Avocatul constantean Costel Teodoru s a stins din viata. Familia si cunoscutii l au condus astazi pe ultimul drum.Slujba de inmormantare a avut loc astazi, la ora 12.00, la Casa Albastra.Zeci de mesaje au curs pe pagina de Facebook a Baroului Constanta dupa anuntarea decesului.…