Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a trait cea mai mare bucurie din viața ei.Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine cu Violeta și a postat un mesaj in care le marturisește tuturor cat de mandra este de ea. “Parcurgi orasul aglomerat cu inima stransa ca nu vei ajunge la timp, intri in sala abia respirand de…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii de la Rutiera l-au gasit pe acesta baut la volan. Mai mult, Nastase i-a injurat și chiar scuipat pe oamenii legii.

- Viața moderna, fara microbi, este cauza celui mai frecvent tip de cancer in randul copiilor, potrivit unuia dintre cei mai eminenți oameni de știința din Marea Britanie, informeaza BBC, preluat de Hotnews.ro Leucemia limfoblastica acuta afecteaza unul din 2.000 de copii. Profesorul Mel Greaves de la…

- Imagini incredibile: Soferul microbuzului, implicat in tragedia in care au murit noua romani, a transmis momentul impactului live, pe Facebook (video+foto) Șoferul microbuzului implicat in accidentul din Ungaria, in urma caruia noua romani au murit, ar fi facut un Live pe Facebook, in momentul impactului.…

- O cutie plina cu pizza a fost adusa de doua femei la Castelul Windsor cu puțin inainte de a incepe bufetul ținut la recepția de dupa nunta prințului Harry cu Meghan Markle. Momentul surprinzator in care doua femei au ajuns, in ziua nunții regale, la Castelul Windsor tragand dupa ele un carucior plin…

- Prim-ministrul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila. In cadrul ceremonialului au fost intonate imnurile celor doua state si a fost trecuta in revista garda militara de onoare.La acest moment protocolar,…

- Olimpiu Moruțan (19 ani) vorbește despre planurile sale la viitoarea echipa, FCSB, și admite ca eroarea comisa in meciul-thriller cu Ucraina la U19 a insemnat o lecție dura de viața. - Oli, ce s-a schimbat in viața ta dupa ce ai semnat cu FCSB?- Orice jucator iși dorește sa ajunga la un club mare. Sunt…

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. Viitoarele mame angajate din Italia, inclusiv moldovence care stau legal în aceasta țara, pot solicita și primi, atunci când se apropie momentul nașterii, un concediu și o indemnizație de maternitate. Aceste beneficii pot fi solicitate și de viitoarele…