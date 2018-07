Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit, marti, cu un nou material video in care face un bilant triumfalist al primilor doi ani de mandat. Dupa ce a trecut in revista investitiile in infrastructura rutiera si cele in sanatate, ambele ironizate in spatiul public, chiar si de oameni din…

- Primaria Capitalei a oferit intr-o luna doua milioane de euro pentru peste 3.000 de femei insarcinate din Bucuresti, prin programul Voucher Materna Bucuresti. Cele peste 3.000 de femei au primit cate un voucher in valoare de 2.000 de lei, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca peste 21.000 de copii au beneficiat de ajutorul de 2.500 de lei acordat de catre PMB. In total, primaria a acordat ajutoare de 12 milioane de euro.„A trecut un an de la debutul programului de sprijin financiar…

- Primarul Capitalei pare nostalgic și a uitat ca “#treiculoricunoscpelume” este un vers din imnul Romaniei comuniste, așa ca de Ziua Drapelului s-a gandit ca este oportun sa adauge acest hashtag unei postari de pe pagina ei de Facebook.

- Pagina de Facebook a Gabrielei Firea nu mai este activa, dupa episodul huiduielilor de pe Arena Naționala. Primarul Capitalei publicase un mesaj in care ii critica pe cai care au huiuduit-o, luni, insa ulterior pagina nu a mai putt fi accesata. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a fost…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in iunie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,635 miliarde de lei, din care 3,2 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 435 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare…

- Intr-un an de zile Primaria Capitalei a oferit stimulente in valoare de 180.657.100 de lei (38.838.524 de euro). "Aproape 70.000 de bucuresteni care nu inregistreaza datorii la bugetele locale au beneficiat, in total, de stimulente acordate de Primaria Capitalei pentru familiile nou constituite,…

- ANL -urile din zona Henri Coanda vor fi finalizate in viitorul apropiat, da asigurari pe Facebook primarul Capitalei, Gabriela Firea."Dupa ce a stagnat ani de zile, am deblocat proiectul Henri Coanda. Lucrarile au ajuns la 57%, pentru Lotul I. Estimam incheierea lor pana la sfarșitul anului.…