- Fundația Conservation Carpathia anunța deschiderea oficiala a Centrului de vizitare Casa Castorului in comuna Rucar, județul Argeș. Centrul iși propune sa ofere o experiența inedita atat localnicilor, cat și vizitatorilor, care vor avea ocazia sa descopere fascinanta lume a castorului. Construit de…

- Doi angajați ai Centrului privat din Botoșani, in care erau exploatați prin munca și abuzați mai mulți minori, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Alți trei reprezentanți ai instituției au fost plasați sub control judiciar. Cei 15 copii, cu virste intre 10 si 19 ani, care locuiau in centrul…

- Un fost registrator, acuzat de acces ilegal la un sistem informatic si fals informatic, a fost condmanat la 3 ani si 8 luni de inchisoare. Aceeasi pedeapsa a primit-o si complicele inculpatului. Alti patru inculpati din acest dosar au primit pedepse cu suspendare, iar altul una de 1 an si 3 luni cu…

- Compania Genpact, furnizor de servicii de outsourcing, cu sediul central in SUA și cu trei birouri in Romania, a deschis un centru de inovație in Inteligența Artificiala in cadrul biroului pe care-l are in București. Este cel de-al treilea astfel de...

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat luni cinci zile de doliu national dupa moartea presedintelui Ebrahim Raisi intr-un accident de elicopter si l-a desemnat presedinte interimar pe prim-vicepresedintele Mohammed Mokhber, a relatat agentia oficiala de presa iraniana IRNA.

- In ultimele 48 de ore militarii Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan’’ au animat poligonul Centrului de Instruire Intrunita "Getica’’ din Cincu, desfasurand un exercitiu de tip FTX (exercitiu tactic in teren), menit sa evalueze capacitatea operationala a tuturor structurilor implicate. ...

- Lu Bee Cor SRL are un capital social de 200 lei, este compus din 20 de parti sociale, a cate 10 lei fiecare. Fondatori sunt Pohorelov Dmytro, cu domiciliul in Ucraina, Odesa, si Pohorelova Liubov, cu domiciliul in Ucraina, Kropivnitsii.In baza cererii nr. 17315 din data de 13.03.2024 si a actelor doveditoare…

- Cel mai nou supermarket care se deschide sambata, 20 aprilie, este o investiție 100% autohtona. Ii aparține omului de afaceri Ioan Barariu, din Adancata, iar clienții sunt așteptați incepand cu ora 12.00 cu produse alimentare și nealimentare, existand și un parteneriat cu Lumy Tools. Trebuie spus ...