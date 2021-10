Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a achiziționat 11 noi echipamente de inalta tehnologie pentru Spitalul Municipal din Turda. Este vorba despre patru electrocardiografe, trei injectomate și patru targi de consultații. Alin Tișe,

- Medicina de familie reprezinta un domeniu medical care nu se adreseaza doar persoanelor cu probleme de sanatate, ci și celor care doresc sa previna apariția afecțiunilor și sa depisteze din timp eventuale boli, pentru a le trata cu promptitudine. SANADOR vine in sprijinul celor interesați sa aiba…

- Pacienții din cartierul Floreasca și zonele invecinate au acum acces la cele mai bune servicii medicale ambulatorii, precum și la analize medicale de incredere și la servicii imagistice de ultima generație, la Clinica SANADOR Floreasca. Deschisa recent pe Calea Floreasca nr. 165, in incinta Cladirii…

- LEM Medical, infiintata in anul 2017 sub forma unui laborator de analize medicale, s-a extins cu 16 specialitati medicale, devenind cea mai mare clinica multidisciplinara independenta din sectorul 2 al capitalei. Situata in zona Andronache, noua clinica LEM pune la dispozitia pacientilor o gama completa…

- Clinica SANADOR Floreasca, deschisa recent pe Calea Floreasca nr.165, in incinta ONE Tower, pune la dispoziția pacienților servicii medicale de inalta calitate, care includ accesul la o echipa medicala de prestigiu, cu ampla pregatire profesionala, dar și la cele mai noi echipamente medicale, deosebit…

- Pana cand la Ambulatorul spitalului va veni un nou diabetolog, pacienții se vor putea adresa unuia dintre cei 7 medici care au aceasta specialitate și acorda servicii medicale in contract cu CJAS, toți cu cabinete in municipiul Buzau. Incepand de luni, cei peste 5.300 de pacienți diagnosticați cu…

- Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea a achizitionat servicii medicale prestate de personal medical.Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea a organizat o licitatie publica.Societatea castigatoare este IMAGISTTEO PLAN SRL.Contractul a fost atribuit la data de 28 iunie 2021. Rezultatul final a fost publicat…

- Clinica SANADOR Floreasca, deschisa recent pe Calea Floreasca nr. 165, in incinta ONE Tower, ofera acces pacienților la consultații in peste 40 de specialitați medicale și chirurgicale pentru adulți și copii, la o echipa medicala cu inalta pregatire profesionala, experiența vasta și rezultate de succes,…