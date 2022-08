Stiri pe aceeasi tema

- O clinica medicala din București si administratorul acesteia sunt cercetati penal pentru infractiuni privind introducerea ilegala in tara de tesuturi si organe umane.Clinica e suspectata ca, timp de cativa ani, a adus in Romania fara a avea autorizatie, un numar semnificativ” de cornee.In…

