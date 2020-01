Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 5 ani din Vernești și o fetița de 6 ani din Cernatești sunt internați in spitale din București, dupa ce le-au explodat petarde in fața. Copiii au ajuns in ultima zi a anului 2019 la Spitalul Județean Buzau, cu vederea afectata. Pe 31 decembrie 2019, la unitatea medicala a fost adus un baiețel…

- In dupa amiaza zilei de joi, 2 ianuarie, mormantul Denisei Raducu, regretata cantareața de manele, a ars aproape in intregime, focul mistuind darurile aduse de catre familie și prieteni. Dezvaluiri cutremuratoare despre moartea Denisei Raducu. Tatal artistei a rupt tacerea Potrivit cancan.ro,…

- Trei minori din Duda, județul Vaslui, au intrat in coma alcoolica, de Revelion, dupa ce au consumat doua sticle de coniac, de la barul din sat. O fata de 12 ani, un coleg de clasa al ei, in varsta tot de 12 ani, și un adolescent de 16 ani, au mers impreuna la urat, in seara de 31 decembrie. Cu banii…

- Suspiciuni de enteroviroza la Școala din Costești Noua copii de la Școala Gimnaziala nr. 1 Costești au fost internați la spital cu greața și varsaturi. Cauza imbolnavirii in masa nu a fost inca identificata. DSP Argeș a declanșat o ancheta in acest caz. Medicii iau in calcul posibilitatea unei enteroviroze,…

- Furnizorul de servicii software, cel care menține sistemul informatic al spitalului municipal Dr. Gavril Curteanu s-a schimbat. Blocaj Practic, activitatea medicala a fost blocata, ne-au informat mai mulți aparținatori, care au transmis ca pacienții nu au mai putut fi internați, nici externați.…

- 80 de copii de la un club sportiv din judetul Timis sunt in cantonament la un hotel de 4 stele din Poiana Brasov. Dimineata, dupa micul dejun, 11 copii si 3 adulti au inceput sa se simta rau si au anuntat conducerea hotelului. Patru institutii vor cerceta cauza imbolnavirii: DSV, DSP, OPC si Politia…

- Vaccinurile antigripale "vor fi aduse in țara in patru tranșe" Foto: Agerpres. Ministerul Sanatatii a anuntat ca nu toate vaccinurile antrigripale au fost aduse în tara, acestea urmând sa ajunga în patru transe. Reprezentantii Ministerului mentioneaza ca medicii de familie…