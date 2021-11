Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a obținut in exclusivitate dovada faptului ca regretatul Petrica Mațu Stoian a fost tratat in clinica de recuperare post-COVID-19 de un medic psihiatru. Doctorul Matei Mircea Bogdan obținuse un atestat in terapia hiperbara.

- Surorile lui Petrica Mațu Stoian fac acuzații dure la adresa clinicii unde artistul a mers pentru a se trata in urma infecției cu Covid-19. Cele doua sunt ingenuncheate de durere și fac declarații cutremuratoare cu privire la moartea suspecta a fratelui sau.

- Interpretul Petrica Mițu Stoian ar fi murit din cauza unei barotraume, arata primele rezultate ale necropsiei. Procurorii din Reșița au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul morții lui Petrica Mițu Stoian. Rand pe rand, vor fi audiați apropiații artistului, dar și medicii care l-au…

- Apar informații halucinante dupa moartea timpurie a marelui artist Petrica Mițu Stoian. Potrivit medicilor, un alt pacient s-a confruntat cu probleme similare de sanatate cu cele ale cantarețului dupa o prima ședința de terapie hiperbara pentru recuperarea post Covid. Barbatul a ajuns in stare grava…

- Colegii de breasla ai lui Petrica Mațu Stoian sunt ingenuncheați de durere, iar pierderea interpretului de muzica populara a lasat un gol imens in sufletele multor persoane. Unul dintre cei mai buni prietenei ai regretatului cantareț, Constantin Enceanu, este inmarmurit de durere și, in lacrimi, chiar…

- ”Acces Direct” a facut publica ultima poza cu Petrica Mațu Stoian in viața. Indragitul artist, cu un zambet larg pe fața, s-a fotografiat chiar in clinica unde a inceput sa se simta rau, dupa tratamentul post-COVID-19 pe care-l urma.

- Un cetațean irakian diagnosticat cu Covid-19 a fugit din Spitalul Municipal Timisoara – Clinica dedicata COVID-19. Poliția a facut publice joi semnalmentele, la trei zile de la plecarea acestuia din unitatea medicala. Politistii au deschis dosar penal pe numele barbatului de 40 de ani, pentru zadarnicirea…

- Un barbat din nord-estul statului american Illinois a murit de rabie la aproximativ o luna dupa ce a fost infectat de un liliac pe care l-a gasit in camera lui. Astfel, statul inregistreaza primul caz de rabie la om din 1954, au declarat oficiali din domeniul sanatații. In urma cu o luna, barbatul,…