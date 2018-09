Clinica GSM – toți banii înapoi dacă ești nemulțumit de calitatea reparației! Prima surpriza placuta: Pacientul smartphone iti este luat in primire la modul cel mai serios, inclusiv i se intocmeste o fisa dedicata de service. Nici nu apuc sa-mi revin din uluiala si urmeaza alte surprize. "Veti beneficia de garantia unica asigurata doar de Clinica GSM", spune tanarul de la front-office. Ma uit mirat si intreb ce e aia garantie unica. "In intervalul de 3 luni va asiguram pentru sticla telefonului o garantie totala. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O educatoare din Craiova i-a sunat pe parinți inainte de inceperea gradiniței și le-a spus ca nu vrea sa primeasca flori. In schimb, le-a propus ceva inedit. Parinții celor 30 de copii din grupa pregatitoare au primit un telefon de la educatoarea micuților, pentru a le propune sa doneze sumele destinate…

- O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, efectueaza in aceasta seara, 6 august, o misiune umanitara de urgenta pe ruta Otopeni ndash; Bruxelles, Belgia, pentru transferul unui pacient in varsta de aproximativ 60 de ani, cu arsuri grave, informeaza…

- O echipa medicala condusa de seful Clinicii de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean Timisoara, prof. dr. Mihai Ionac, a efectuat cu succes o procedura endovasculara, in premiera nationala, la un tanar de 19 ani, care a suferit cea mai grava forma de tromboza venoasa profunda a membrului inferior,…

- Intervenția a avut scopul de a debloca o vena importanta din abdomenul unui tanar, in varsta de 19 ani, student al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Doctorul Mihai Ionac impreuna cu medici radiologi intervenționiști au efectuat o procedura endovasculara…

- Seful UPU-SMURD, prof.univ.dr. Diana Cimpoesu, a declarat ca barbatul de 74 de ani a fost resuscitat initial chiar de catre nuntasi, informeaza mediafax.ro. Citeste si Tragedie pe litoral. Un barbat in varsta de 50 de ani s-a inecat in nordul statiunii Mamaia "Un barbat de 74 de ani…

- „Pacientul in varsta de 51 de ani, lovit de un animal domestic, a fost adus in UPU cu o fractura deschisa a mainii drepte. Dupa ce a fost stabilizat, acesta a fost dirijat si internat la Clinica de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva a spitalului", a mentionat profesorul Diana Cimpoesu,…

- Horoscopul din 22 iunie va recomanda sa nu va pierdeți cumpatul din cauza stimulilor. Provocarile se țin lanț, insa doar o zodie din horoscop le face fața la toate cu brio. Se anunța caștig de bani!