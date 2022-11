Stiri pe aceeasi tema

- Clinica Dr. TEO: Standarde ridicate, reper de profesionalism! Clinica Dr. TEO din Pitești a aparut din dorința de a oferi in permanența pacienților sai condiții mai bune, dar și tratamente moderne. Este vorba atat despre tratamente conservatoare, cat și chirurgicale. Din respect și cu grija fața de…

- Incep lucrarile in cadrul celui mai mare proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa la Pitești! S.C. Apa Canal 2000 S.A. a semnat contractul de lucrari aferente proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apa și de canalizare in municipiul Pitești – Zona Sud”, acesta…

- Medicul cardiolog Adrian Tase, la PSD! Astazi a avut loc Consiliul Politic Județean al PSD Argeș. In Consiliul condus de catre Ion Minzina – președintele Consiliului Județean #Argeș și al #PSD Argeș, Cristian Gentea – primar al municipiului #Pitești și președinte executiv al PSD Argeș și deputatul Simona…

- A fost aprobata cererea de finanțare și pentru a treia creșa la Pitești! Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin apelul de proiecte PNRR, va finanța, in Prundu, langa Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, o creșa pentru 40 copii, anunța primarul municipiului Pitești, Cristian…

- Ana Clean Solutions: Calitate, seriozitate, satisfacție garantata! Firma de curațenie Ana Clean Solution din Pitești se concentreaza pe calitatea serviciilor de curațenie, pe seriozitate și pe satisfacția clientului. La aceasta companie angajarile se fac riguros, lucratorii selecționați fiind cei mai…

- In noaptea de joi, 8 septembrie, spre vineri, 9 septembrie, de la ora 22:00 pana la ora 05:00, se va desfașura inca o etapa din graficul de stropiri aferent anului acesta. Astfel, vor fi executate servicii de dezinsecție pentru combaterea populațiilor de insecte vectoare de maladii transmisibile și…

- Nepasare crasa la Spitalul de Pediatrie din Pitești! Ce au facut parinții! Nu degeaba exista de atata amar de vreme in Argeș vorba cum ca „medicul cel mai bun e autostrada spre București!”. O dovedește un nou caz in care nepasarea și lipsa de profesionalism ale unor medici din spitalele din Argeș ii…

- Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, se declara mulțumit de modul in care se lucreaza la obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Aleea Poarta Eroilor”. Contractul are o valoare de 919.016,80 lei, inclusiv TVA, iar principalele lucrari care vor fi realizate, in cadrul acestuia, sunt:…