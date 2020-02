Clinica din Pitești, reacție după ce copilul de patru ani a murit în urma anesteziei: 'Dezinformarea, speculaţiile şi goana după senzaţional...' Clinica din Pitesti care a facut anestezia copilului de patru ani decedat reactioneaza: Din pacate, pana in acest moment, dezinformarea, speculatiile si goana dupa senzational s-au dovedit o data in plus mai importante decat cautarea adevarului Oficialii clinicii din Pitesti in care s-a facut anestezia care ar fi dus la decesul unui copil in varsta de patru ani au reactionat, joi, pe pagina de socializare a clinicii. Ei acuza ca "dezinformarea, speculatiile si goana dupa senzational s-au dovedit o data in plus mai importante decat cautarea adevarului” si spun ca asteapta rezultatele anchetelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medical Tours Company, compania care administreaza clinica stomatologica Teddy Care din Pitești, acolo unde a fost facuta anestezia copilului de patru ani care a murit in cursul zilei de miercuri, a avut, in 2018, o cifra de afaceri de 6,5 milioane de lei, potrivit Ministerului de Finanțe, anunța…

- Reprezentantii clinicii stomatologice din Pitesti unde un baietel de patru ani si opt luni a intrat in stop cardio-respirator in urma unei anestezii, murind dupa doua zile de coma, sustin ca le este greu sa "inteleaga" ce s-a intamplat in acel caz. "Stim ca toata lumea asteapta o reactie de la noi…

- Clinica stomatologica din Pitești a fost inchisa la scurt timp dupa moartea copilului de patru ani care a facut o intervenție sub anestezie generala. Baiatul a facut stop-cardiorespirator la spitalul Grigore Alexandrescu. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Reprezentanții clinicii arata ca respecta durerea parinților și sunt "alaturi de ei cu tot sufletul", dar susțin ca "dezinformarea, speculațiile și goana dupa senzațional s-au dovedit mai importante decat cautarea adevarului".Clinica stomatologica Teddy Care din Pitești era specializata pe tratarea…

- Un copil de numai patru ani a murit, dupa ce o clinica din Pitești a efectuat o anestezie generala ilegala. A intrat intai in coma, chiar pe scaunul stomatologului, apoi a intrat in moarte cerebrala, la spital. Ulterior, a aparut o informație halucinanta, conform careia clinica ar fi deținuta de rudele…

- "Din pacate, copilul de 4 ani si 8 luni a pierdut lupta cu viata. In urma cu jumatate de ora s-a produs stop cardiac ce nu a mai raspuns la manevrele de resuscitare. S-a declarat decesul. Parintii au fost langa el", a declarat Alexandru. Ministerul Sanatatii a anuntat ca se fac verificari la clinica…

- Copilul in varsta de patru ani care a intrat in coma dupa ce a fost anesteziat la o clinica stomatologica din Pitesti a decedat, a anuntat, miercuri, Raluca Alexandru, purtator de cuvant al Spitalului ‘Grigore Alexandrescu’. ‘Din pacate, copilul de 4 ani si 8 luni a pierdut lupta cu viata. In urma cu…

- Referindu-se la cazul copilului intrat in coma la Pitesti, dupa o anestezie,Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, marti, ca nu au fost respectate normele minime de securitate, a anunțat...