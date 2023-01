Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: Freepik Implantul dentar este considerat una dintre cele mai eficiente soluții la care se poate apela in cazul pierderii dinților. Realizat de obicei din titan și cu o forma asemanatoare cu cea a unui șurub, acesta se insereaza in os, inlocuind astfel cu succes radacina unui dinte care lipsește.…

- Potrivit rectorului UMFST, Leonard Azamfirei, anul acesta s-au inscris pentru rezindețiat 905 candidați: marea majoritatea pentru domeniul medicina – 490, 197 la medicina dentara și 218 la farmacie. „A inceput examenul de Rezidentiat. In Centrul universitar din Targu Mures s-au inscris 905 candidati:…

- REZIDENȚIAT 2022. Peste 10.000 de candidați susțin ASTAZI concursul de intrare in medicina, medicina dentara sau farmacie Astazi se desfașoara concursul de Rezidentiat, la care sunt inscriși peste 10.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 5.800 vor concura pe locuri si posturi din cadrul unitatilor…

- In urma cu cateva zile a parasit aceasta lume profesorul doctor Gheorghe Bacanu, cel care a inființat in anul 1953 Centrul de Diabet Timișoara și Clinica de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice din municipiul de pe Bega. Medic specialist, cadru didactic la Facultatea de Medicina, rector al Universitații…

- Un celebru medic diabetolog din Timișoara nu mai este printre noi. Prof. univ. dr. Gheorghe Sorin Bacanu, o adevarata somitate in domeniu, a parasit aceasta lume la frumoasa varsta de 96 de ani. Toți cei care l-au cunoscut și apreciat ii deplang trista desparțire de aceasta lume. „Facultatea de Medicina…

- Un zambet luminos și sanatos crește increderea in sine oricui și la orice varsta. Sunt situații in care implantul dentar este recomandat.BENEFICIILE IMPLANTULUI DENTAR:– Soluția cea mai sigura, moderna și conservatoare pentru inlocuirea unui dinte, rata de succes a acestuia ajungand pana la 98% .– Conceptul…

- Dupa 10 ani de la inaugurare, Palas este in continuare un reper si un spatiu de coeziune a iesenilor, fiind mereu intr-un proces de upgrade. De curand, in ansamblu a fost inaugurata clinica Cronos Med, parte din reteaua numarul 1 de chirurgie si dermatologie estetica din Romania, fondata de doctorul…

- Ministerul Sanatații a publicat in transparența decizionala proiectul de ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de admitere in rezidentiat pe loc și pe post in medicina, medicina dentara și farmacie – sesiunea 20 noiembrie 2022. Printre prevederile proiectului se ordin…