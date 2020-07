Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo joaca de la ora 17:00 cu Academica Clinceni, in deplasare, intr-un meci vital pentru lupta din subsolul clasamentului. Adrian Mihalcea a surprins in echipa de start, folosindu-l inca din primul minut pe mijlocașul Valentin Ioan Borcea, un puști crescut la Academia „cainilor”. GSP. ...

- Dinamo a fost invinsa de Viitorul, 0-1, iar echipa antrenata de Adrian Mihalcea a ajuns la șase infrangeri la rand, fiind ultima din Liga 1. „Cainii” au prestat un joc mai bun decat in meciurile cu Sepsi, FCSB și Voluntari, au avut momente bune de joc, dar nu au reușit sa puna mari probleme elevilor…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat, miercuri, intr-un interviu postat de club pe un site de socializare, ca se asteapta la un derby echilibrat cu FCSB, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, si a precizat ca isi doreste sa se incheie cu rezultatul de la ultima intalnire,…

- Adrian Mihalcea (44 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit dupa infrangerea echipei impotriva lui Sepsi, scor 1-3. Antrenorul pune prestația slaba in special pe seama lipsei pregatirii fizice a fotbaliștilor sai, care s-au vazut nevoiți sa stea in izolare o saptamana dupa ce magazinerul echipei a…

- Anunțul a fost facut pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal,unde a fost publicat programul meciurilor din play-out din urmatoarea etapa. Magazinerul clubului Dinamo este prima persoana din fotbalul romanesc depistata pozitiv cu COVID-19, situație ce a dus la amanarea meciului…

- Dinamo este prima echipa din Romania unde a fost inregistrat un caz de infectare cu COVID-19. Magazinerul echipei are coronavirus, iar partida Dinamo - Chindia, care ar fi trebuit sa se joce sambata, de la 20:00, a fost amanata pentru o data ulterioara, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal.Conform…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat, joi, intr-un interviu postat pe pagina oficiala de Facebook a gruparii alb-rosii, ca a fost surprins de faptul ca jucatorii sai au venit cu o conditie fizica buna in cantonamentul de la Saftica in conditiile in care timp de doua luni…

- Adrian Mihalcea (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a explicat care este situația lui Mamoutou N'Diaye (30), mijlocașul din Mali al „cainilor”, dat disparut de catre club. Deunazi, Mihalcea spunea despre N'Diaye ca „e un caz special. N-a mai dat niciun semn de viața!”. Intre timp, oficialii lui Dinamo…