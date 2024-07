Climatologii americani: "Acumularea de CO2 în atmosferă se va accelera" Climatologii americani au constatat ca incetinirea in continuare a "benzii transportoare a curenților" globali va duce la schimbari in echilibrul compușilor de fier in grosimea apelor oceanice, ca urmare a carora acestea vor incepe sa absoarba mult mai puțin dioxid de carbon decit in trecut. Acest lucru va accelera acumularea de dioxid de carbon (CO2) in atmosfera, a declarat biroul de presa al Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Rusiei in Ucraina a cauzat in mod direct sau a deschis calea pentru emiterea a 175 de milioane de tone de dioxid de carbon (CO2) in atmosfera, se arata intr-un raport elaborat de Ministerul ucrainean al Mediului și cercetatori in domeniul climei din Ucraina, citat de Reuters. Raportul, publicat…

- Invazia Rusiei in Ucraina a cauzat in mod direct sau a deschis calea pentru emiterea a 175 de milioane de tone de dioxid de carbon (CO2) in atmosfera, se arata intr-un raport elaborat de Ministerul ucrainean al Mediului și cercetatori in domeniul climei

- Spitalul de Recuperare Medicala ”Sfantul Sava” inregistreaza cele mai bune rezultate dovedite in orice tip de recuperare medicala. Cele mai multe cazuri sunt grave și foarte grave, carora cei mai mulți specialiști nu le ofera șanse de recuperare. Cu 55 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți angajați și…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați, joi seara, pentru a acorda primul ajutor calificat unor persoane care, se pare, s-au intoxicat cu dioxid de carbon. O bunica și cei 4 nepoți ai sai au fost salvați in ultimul moment. Solicitarea a venit in jurul orei 20 și a anunțat…

- Patru copii și o femeie s-au intoxicat cu dioxid de carbon in propria locuința. Aceștia au fost salvați la timp și transportați la spital. Pompierii clujeni au fost solicitați, aseara, pentru a acorda primul ajutor calificat unor persoane care, se pare, s-au intoxicat cu dioxid de carbon. ”Solicitarea…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați, de puține momente, pentru a acorda primul ajutor calificat unor persoane care, se pare, s-au intoxicat cu dioxid de carbon. Solicitarea a venit in jurul orei 20 și a anunțat faptul ca intr-o locuința, dintre localitațile Moriști și…

- Un adult si patru copii, posibil intoxicati cu dioxid de carbon, transportati la spital, in ClujO femeie si patru copii, cu varste cuprinse intre 3 si 8 ani, au fost transportati, joi seara, la spital de catre echipaje medicale din Cluj.

- ”Grupul MOL a inaugurat la Szazhalombatta cea mai mare fabrica de hidrogen verde din Europa Centrala si de Est, care are o capacitate de 10 megawati. Investitia de 22 de milioane de euro va reduce emisiile de dioxid de carbon ale rafinariei Dunarea cu 25.000 de tone. Astfel, MOL va avea capacitatea…