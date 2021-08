Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua noi alerte de vreme extrema in mare parte din țara, una de canicula și disconfort termic, iar cealalta de furtuni și instabilitate atmosferica. Climatologul Roxana Bojariu a explicat, intr-o intervenție la Digi24, ca fenomenele extreme prin care trece Romania in ultimele zile nu sunt doar caracteristici locale, ci este vorba de un fenomen la scara mare, o consecința a incalzirii globale, care reușește sa induca manifestari severe unor fenomene obișnuite, de altfel, pentru aceasta perioada din an. „Fenomenele extreme au predominat in toata emisfera…