Climatolog, avertisment cumplit după cel mai lung val de caniculă: România, grav afectată de un nor de praf saharian Un transport de aer dinspre nordul Africii intra, zilele acestea, in Romania. "Miercuri, transportul de aer saharian va ajunge dinspre vestul țarii. Pentru regiunea sudica, ramane disconfort termic, pentru zonele din Carpații Meridionali și Occidentali, vestul țarii, furtunile vor fi mai de interes. E clar ca e o problema legata de aceste varfuri extreme, dar și de durata valurilor de caldura. Vorbim de zile in șir cu temperaturi ridicate, nopți la fel. Evident ca exista atunci un efect asupra oamenilor, florei, faunei, evident ca și asupra culturilor. De interes va fi ce se intampla cu rezerva… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

