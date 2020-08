Climă: seceta extremă din perioada 2018-2019 se va repeta în Europa (studiu) Episodul de seceta "fara precedent in ultimii 250 de ani" care a afectat Europa doua veri consecutive, in 2018 si 2019, risca sa se repete mult mai des pana la sfarsitul acestui secol din cauza incalzirii climei la nivel planetar, au avertizat autorii unui studiu publicat joi, relateaza AFP.



In 2003, Europa fusese deja afectata de o canicula si o seceta extreme, care au provocat pagube considerabile in agricultura.



In 2018, fenomenul s-a produs din nou, insa episodul s-a prelungit si in anul urmator, pana in vara din 2019.



Utilizand date incepand din 1766, noul

Sursa articol: agerpres.ro

