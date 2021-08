Stiri pe aceeasi tema

- Raportul expertilor ONU in domeniul climei (IPCC), asteptat luni, va fi „cel mai puternic avertisment lansat vreodata” cu privire la rolul comportamentului uman in incalzirea globala, a declarat Alok Sharma, care va conduce COP26, conferința pentru clima de la Glasgow in noiembrie. ”Comportamentul uman…

- Lumea se va confrunta cu o ”catastrofa” din cauza schimbarilor climatice daca nu vor fi luate masuri urgente, avertizeaza ministrul britanic Alok Sharma, președinte al Conferinței Națiunilor Unite privind schimbarile climatice (COP26), intr-un interviu pentru The Observer, ediția de duminica a cotidianului…

- Incendiile de vegetație din ultimele saptamani, dar și inundațiile nu sunt intamplatoare. Un val de catastrofe naturale va lovi globul in urmatoarea perioada, spun specialiștii. Raportul despre catastrofe naturale, cauzate de incalzirea globala, este rezultatul a cinci ani de cercetari si a unui proces…

- Copiii, in special cei din ciclul primar, au resimtit puternic efectul negativ al izolarii din ultimul an, potrivit unui raport realizat de institutia Avocatului Poporului privind impactul pandemiei COVID-19 asupra sanatatii mintale a copiilor. Chiar si dupa reluarea scolii cu prezenta fizica, efectele…

- Efectele incalzirii globale in Germania vor provoca daune majore naturii, infrastructurii si sistemelor economice, potrivit unui nou raport guvernamental publicat luni la Berlin, relateaza dpa, citeaza digi24.ro.

- Presedintele american Joe Biden a calificat duminica fenomenul incalzirii globale drept "problema existentiala cu care se confrunta omenirea" si a promis ca SUA isi va asuma leadershipul in combaterea acestei amenintari, relateaza dpa. "Am avut un presedinte care a spus practic ca (schimbarile…

- Presedintele COP26, Alok Sharma, a confirmat vineri ca intentioneaza sa organizeze Conferinta ONU asupra schimbarilor climatice preconizata pentru noiembrie, la Glasgow, Scotia, cu prezenta fizica, in ciuda pandemiei, acest eveniment fiind considerat ''ultima speranta'' pentru a impiedica…