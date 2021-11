Liderii lumii s-au intrecut in declarații sforaitoare despre combaterea schimbarilor climatice la summitul COP 26 de la Glasgow. In plenul de inchidere, ministru dupa ministru a cerut consens și acțiune colectiva de dragul copiilor și al viitorului umanitații. Cu toate acestea, in ciuda platitudinilor, țarile bogate, de la Statele Unite pana la statele UE, nu […] The post Clima: mitul Net-Zero, exercițiu de PRClima: mitul Net-Zero, exercițiu de PR first appeared on Ziarul National .