Clima, dată peste cap. Risc de tornadă în România! Alerta vine de la nivel european Mai nou, avem si risc de tornada in Romania. Nivelul de alerta este cel maximum de trei din trei. Vestul și centrul țarii vor fi lovite de vijelii extreme cu grindina, iar vantul va atinge la rafala și 100km/h. Potrivit unui serviciu european de monitorizare a furtunilor severe, in Romania, sunt asteptate fenomene extreme, joi […] The post Clima, data peste cap. Risc de tornada in Romania! Alerta vine de la nivel european first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

