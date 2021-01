Climă: Cvasitotalitatea fenomenului încălzirii globale, cauzat de activităţi umane (studiu) Cvasitotalitatea fenomenului incalzirii globale constatat de la debutul erei industriale a fost provocat de activitati umane, potrivit unui studiu care stimeaza ca procesele naturale sunt ''neglijabile'' in acest domeniu, informeaza AFP.



Planeta s-a incalzit cu peste un 1 grad Celsius de la mijlocul secolului al XIX-lea, provocand deja o multiplicare a evenimentelor meteo extreme in diverse locuri din lume, precum canicule, inundatii sau uragane.



O echipa internationala de oameni de stiinta a dorit sa determine in ce proportie acest fenomen al incalzirii…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

