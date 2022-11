Climă: COP27 a decis înfiinţarea unui fond pentru a răspunde la pierderi şi daune Pierderile si prejudiciile se refera la daunele climatice, uneori ireversibile, deja suferite in unele tari ca urmare a schimbarilor climatice. Solicitarea de finantare a acestora a fost una dintre principalele revendicari ale tarilor din Sud la COP27, dupa ore lungi de negocieri dure. Adoptarea rezolutiei, prin consens, a fost urmata de aplauze puternice. O suspendare pentru o jumatate de ora a sesiunii plenare a COP a fost apoi decisa de catre presedintele egiptean al COP27. Textul adoptat prevede, de asemenea, infiintarea rapida a unui comitet responsabil cu operationalizarea fondului pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

