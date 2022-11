Cliff Scholes lanseaza Being Honest, o piesa care combina vulnerabilitatea cu energia pozitiva

Stiri pe aceeasi tema

- Sickotoy, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați producatori muzicali din Romania, lanseaza single-ul „2 high 2 care”, piesa ce a luat naștere in camp-ul internațional organizat vara aceasta, in Ibiza, de catre Global Publishing. Sickotoy este cunoscut pentru sound-ul dance și pentru energia pe…

- Ben Hemsley lanseaza vineri, 16 septembrie, o piesa care este ca o incursiune intr-o poveste plina de nostalgie și emoție. „Erase Me” promite sa ne ajute sa luam o pauza de la tot ce inseamna cotidian, pentru a ne elibera mințile și sufletele. Ben Hemsley reprezinta un artist de baza pe scena muzicii…

- Robb lanseaza joi, 15 septembrie, „Miezul nopții”, o piesa care este dedicata vieții din cartier, in special atunci cand noaptea iși face intrarea in scena, iar oamenii locului iși dau frau liber. Odata ce ai auzit soundul specific al piesei, vei simți, fara dar și poate, energia și iubirea pe care…

- Mahalo, Captain Cuts și Dan Caplen lanseaza „Are U With Me”, o piesa ca un paradox. Cu versuri pline de sensibilitate și ritmuri pline de energie, „Are U With Me” este genul de piesa care aduce alinare și pofta de dans in același timp. Astfel, piesa se pliaza pe diferite momente, reușind de fiecare…

- Cliff Scholes lanseaza marți, 6 august, „Break Away”, o piesa care ne introduce intr-o relație ajunsa la final, cu resentimente și dorința puternica de a merge mai departe, pe drumuri diferite. „Break Away” este genul de piesa care transmite o energie specifica muzicii dance, alaturi de un mesaj care…

- Atunci cand doi dintre cei mai cunoscuți artiști dance iși unesc viziunile, rezultatul e cu siguranța un hit. „Weekend On A Tuesday” e prima colaborare dintre R3HAB și Laidback Luke și se anunța a fi un single memorabil pentru fanii lor, și nu numai. Piesa imbina stilul groovy, cu influențe de house,…

- Polished lanseaza marți, 16 august, „Gotta Tell You”, o piesa care va face pe oricine sa se miște pe ritmurile vibrante pe care le propune și care aduce cu sine energia pozitiva de care avem nevoie pentru a duce la final tot ce ne propunem. „Gotta Tell You” reușește sa combine ritmurile care invita…

- Boehm și Lukin lanseaza „Dancing with a stranger”, o piesa plina de mister și senzualitate, intr-o reinterpretare originala, specifica artiștilor I NAME IT. Varianta originala a piesei „Dancing with a stranger” a cucerit milioane de ascultatori și a ajuns in unele dintre cele mai importante topuri.…