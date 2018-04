Cantaretul britanic Cliff Richard a declarat vineri in fata unui judecator de la Inalta Curte de Justitie din Londra ca s-a simtit "murdarit pentru totdeauna" dupa ce BBC a difuzat in direct o perchezitie realizata de Politia Metropolitana in locuinta sa din comitatul Berkshire, informeaza Press Association. Cunoscutul artist a mai spus ca sanatatea lui a avut de suferit in urma perchezitiei si ca nu a mai locuit niciodata in acea resedinta, intrucat a ajuns sa o considere "contaminata". Cliff Richard, in varsta de 77 de ani, a dat in judecata BBC pentru modul in care radiodifuzorul public britanic…