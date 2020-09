Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant a avut loc, joi, intr-un tramvai din Capitala, care leaga centrul Bucureștiului de cartierul Rahova. Un barbat a fost batut, iar polițiștii incearca acum sa dea de agresor.Potrivit unor surse, totul ar fi inceput in momentul in care un individ a reproșat altuia ca nu poarta…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, care a fost amendat pentru nepurtarea mastii intr-o benzinarie si pentru ca a jignit un politist care l-a somat, a declarat ca nu va mai purta masca niciunde, raportandu-se la faptul ca liderii politici nationali si internationali refuza recomandarea de a purta masca.

- Politistii din Bucuresti au verificat modul de respectare a regulilor de purtare a maștii și de distanțare in 15 centre comerciale, scrie Mediafax.Politistii au legitimat 83 persoane și au aplicat 22 sancțiuni conform Legii nr. 55/2020, pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala (portul…

- In numai o saptamana, polițiștii au dat peste 150 de amenzi in valoarea de 30.360 de lei pentru refuzul de a purta maști de protecție sau pentru purtarea necorespunzatoare a lor in statiile si garniturile de metrou. „Din totalul de sanctiuni aplicate, 120 au fost aplicate pentru incalcari ale prevederilor…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitar Veterinare și Direcției de Sanatate Publica au…

- Pentru prima data de la instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in mijloacele de transport in comun, oamenii legii au aplicat in județul Buzau, intr-o singura zi, zeci de sancțiuni contravenționale persoanelor gasite in neregula. 61 de amenzi au fost aplicate joi. In Romania, incepand…

- Direcția de Sanatate Publica a facut 119 controale de la instituirea starii de alerta și pana la sfarșitul lunii iunie, in incercarea de a-i convinge pe oameni sa poarte masca de protecție in spații inchise. Astfel, 11 controale au avut loc in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca polițiștii și jandarmii continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID -19. In ultimele 24 de ore au fost verificate 1077…