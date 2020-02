Clientii Profi s-au plans la ANPC ca au gasit in magazine produse expirate si diferente intre pretul de la casa si cel de la raft

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC Constanta au verificat, marti, in portul maritim, care este situatia importurilor din China, pentru prevenirea imbolnavirii cu noul tip de coronavirus.In prezent, nici un container cu marfurile vizate nu se afla la Biroul…

- Pretul mediu al unei inmormantari in Marea Britanie a atins un nivel record de 4.417 lire sterline in 2019, in crestere cu 3,4% fata de situatia din 2018, arata un studiu anual realizat de compania de asiguri SunLife, informeaza BBC.Compania de asigurari, care a studiat costurile cu inmormantarile…

- Evitati cumpararea de carne de la persoane si din locuri neautorizate, din „portbagajele masinilor” chiar daca pretul oferit este comparativ mai mic, verificati starea ambalajelor si incadrarea produselor in data durabilitatii minimale, urmariti concordanta dintre pretul de la raft si cel de pe bonurile…

- Primaria Constanta cumpara prin achizitie directa "Produse consumabile auto", in vederea protejarii, functionarii si asigurarii celor mai bune conditii de utilizare a autovehiculelor in timpul sezonului rece, de catre directiile compartimentele din cadrul Primariei. Autoritatea contractanta detine 66…

- Inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanța au inchis temporar un magazin alimentar din oraș, in care au gasit gandaci in mancare, frigider cu rugina, ustensile vechi, mizerie si produse expirate, anunța MEDIFAX.Citește și: Rareș Bogdan ii toaca marunt pe…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit dupa campania de Black Friday din 2018 aproape 800 de reclamatii, printre motivele invocate find acela ca produse achitate nu au fost livrate, pretul incorect sau chiar mai mare decat cel anterior, refuz de a primi produsul returnat.…

- Persoanele care vand in mod repetat diferite produse pe site-uri de specialitate vor fi nevoiți sa se supuna regulilor impuse de obicei comercianților. Daca nu vor respecta noile prevederi persoanele fizice, care sunt comercianți in mediul on-line, risca amenzi intre 400 si 10.000 de lei. Acest lucru…

- Orice persoana care vinde produse online, pe site-urile de specialitate, in scopul de a castiga bani va trebui sa se supuna regulilor impuse de obicei comerciantilor, dupa ce Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor a modificat legislatia. Concret, ANPC a schimbat definitia operatorului economic,…