Clienții iPhone 14 Pro, lăsați cu ochii-n soare de sărbători? Anunțul Apple despre efectele Covid-19 în fabricile sale Grupul taiwanez Foxconn, principalul subcontractant al Apple, se confrunta din octombrie cu o creștere a numarului de cazuri de Covid-19 la uzina din Zhengzhou, in China, cea mai mare fabrica de iPhone din lume. China are o politica drastica de „zero Covid-19”, care are un impact major asupra industriei sale. Apple a declarat duminica ca […] The post Clienții iPhone 14 Pro, lasați cu ochii-n soare de sarbatori? Anunțul Apple despre efectele Covid-19 in fabricile sale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

