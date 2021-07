Stiri pe aceeasi tema

- In Portugalia, incepand de astazi, persoanele care doresc sa cazeze la hoteluri sau sa ia masa in incinta restaurantelor in regiunile cele mai afectate de epidemia de COVID-19 vor fi nevoite sa prezinte un certificat de vaccinare, un test negativ sau o dovada ca au trecut prin boala. „Continuam sa…

- Guvernul portughez a anuntat joi inchiderea perimetrala a zonei metropolitane a capitalei Lisabona si interzicerea intrarilor si iesirilor din aceasta zona la sfarsit de saptamana, din cauza relansarii pandemiei si prevalentei variantei Delta (varianta indiana) in aceasta regiune, relateaza agentiile…