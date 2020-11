Clienții Blue Air își pot modifica gratuit datele de călătorie pentru biletele rezervate până la finalul anului, în contextul pandemiei Clienții Blue Air iși pot modifica gratuit datele de calatorie pentru biletele rezervate pana la finalul anului, in contextul pandemiei Modificarea datelor de calatorie pentru toate rezervarile noi efectuate pana la sfarsitul anului se va face gratuit, informeaza operatorul aerian Blue Air. Potrivit unui comunicat al companiei, schimbarea rezervărilor se va putea face de către clienţii Blue Air doar o singură dată în intervalul 10 noiembrie - 31 decembrie 2020. "Pentru a veni în sprijinul clienţilor săi în contextul creşterii în amploare… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

