Clienți prăduiți de trântorii de lux de la Tarom. Un an de procese și notificări pentru recuperarea unor zboruri la sol Clienți ramași la sol pentru ca Tarom a anulat zboruri, bani care au zburat din contul clienților in cel al companiei aeriene in cateva secunde și un drum incredibil de lung, de peste un an de zile, pentru a recupera prejudiciul. Totul cu presiuni, determinare, bani si avocați. Cam aceasta este situația unora dintre cei care au avut de-a face cu escrocii de la aceasta companie romaneasca. “Ma lupt de un an de zile sa recuperez de la Tarom contravaloarea a patru bilete de avion. Calatoriile n-au mai avut loc pentru ca lumea a ramas consemnata la domiciliu din cauza noului Coronavirus. Antrenata,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

