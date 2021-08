Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul regizorului Vlad Petri ”Acelasi vis” (”The Same Dream”) a obtinut Mentiunea Speciala a Juriului in cadrul celei de-a 27-a editii a Festivalului de Film de la Sarajevo, conform site-ului evenimentului. Premiul Inima Sarajevo pentru cel mai bun film din competitia studenteasca, al carei juriu…

- Cei mai multi vizitatori straini din UE in Bulgaria au venit in iunie 2021 din Romania (46,7%), Germania (12,9%), Polonia (10%) si Grecia (6,7%), a anuntat Institutul National de Statistica de la Sofia, transmite Novinite, potrivit Agerpres. Turistii din UE au reprezentat 49,2% din totalul sosirilor…

- In dimineata zilei de marti 13 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au reusit, in baza coordonatelor transmise de senzorul GPS, sa recupereze o bicicleta ce fusese furata din orasul Frankfurt din Germania in luna iunie a.c.

- Noua sefa a Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, Ramona Chiriac, afirma, la preluarea mandatului, ca aceasta functie reprezinta pentru ea "o oportunitate de a fi parte din prezentul si viitorul Romaniei". "Pentru mine, este o onoare sa reprezint Uniunea Europeana in Romania,…

- “Eliminarea preturilor reglementate s-a facut la 1 ianuarie. La acest moment, din cei 8,9 milioane de clienti casnici, circa 3 milioane erau in piata concurentiala, deci o treime dintre clienti aveau un contract concurential. Dupa cinci luni, la sfarsitul lunii mai, alti 1,3 milioane de consumatori…

- Mai mult de jumatate dintre consumatorii finali de energie electrica au optat deja pentru un furnizor concurential la 6 luni de la liberalizarea pietei, iar cei care nu au facut inca acest lucru mai pot evita scumpirile de la 1 iulie, in piata existand oferte avantajoase atat la gaze naturale, cat…

- „Noaptea filosofiei”, un eveniment care include peste 20 de conferințe, dezbateri, proiecții și performance-uri cu aproape 40 de invitați din Romania, Franța, Germania și Belgia, se va desfașura la Timișoara in 25 iunie, atat la Institutul Francez cat și la libraria La Doua Bufnițe, la Faber Community…

- Șase TIR-uri cu peste 100.000 de kilograme de deșeuri oprite sa intre in Romania, prin Punctele de Trecere a Frontierei Borș și Varșand. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii au oprit, pe sensul de intrare in tara, pentru efectuarea controlului șase TIR-uri conduse de cetateni romani. Aceștia transportau,…