Clever Taxi reduce tarifele la 0,8 lei/km in Cluj-Napoca Toate cursele Clever Taxi din Cluj-Napoca vor avea un tarif de calatorie de 0,8 lei/km, in luna iunie, pentru plata cu cardul, prin serviciul CleverPay.



"Plata cu cardul s-a lansat in premiera la Cluj-Napoca, acolo unde avem o rata de adoptie foarte mare pentru acest serviciu, clujenii fiind extrem de deschisi la tehnologiile moderne de mobilitate urbana. Ne dorim ca plata cu cardul pentru cursele de taxi sa devina o normalitate, astfel ca am decis sa o facem si mai accesibila prin scaderea tarifului de calatorie la 0,80 lei per kilometru, cel mai mic pret din oras", a precizat Mihai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

