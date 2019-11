Clever devine FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbana detinuta de Daimler si BMW

Clever, una dintre cele mai importante aplicatii de mobilitate urbana din Romania, va deveni FREE NOW in urmatoarele luni, parte din grupul international de mobilitate urbana "NOW", lansat de Daimler si BMW in luna februarie a acestui an.



Transformarea Clever in FREE NOW va permite pasagerilor din Romania sa foloseasca o singura aplicatie pentru a gasi cea mai buna solutie de transport, in regim de taxi sau transport alternativ, in Romania si in peste 100 de orase din noua tari europene in care grupul opereaza - Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia,…