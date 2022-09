Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a era optimista, a impartasit amintiri din perioada copilariei si si-a exprimat ingrijorarea in ceea ce priveste razboiul din Ucraina, a spus un cleric scotian care a luat cina cu suverana cu cateva zile inainte de moartea ei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la…

- Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, a murit, joi, la castelul Balmoral. Suverana era in varsta de 96 de ani. In circumstanțele actuale, deplasarile in capitala britanica sunt extrem de solicitante, mai ales din punct de vedere financiar. Costurile la diverse servicii…

- Regina Elisabeta a II-a era optimista, a impartasit amintiri din perioada copilariei si si-a exprimat ingrijorarea in ceea ce priveste razboiul din Ucraina, a transmis un cleric scotian care a luat cina cu suverana cu cateva zile inainte de moartea ei, potrivit Agerpres care citeaza Reuters. In calitate…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit , a transmis joi televiziunea de stat britanica, BBC, care a preluat anunțul facut de Palatul Buckingham. „BBC iși intrerupe programul obișnuit pentru a face un anunț important”, a spus prezentatorul de știri BBC și jurnalistul galez Huw Edwards. Dupa…

- Palatul Buckingham a anunțat joi seara ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a incetat din viața la castelul Balmoral din Scoția. Suverana implinise 96 de ani la 21 aprilie, iar in februarie 70 de ani de la proclamarea sa ca regina a Regatului Unit.

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…

- Bombardamentele de marți au avariat o linie electrica de rezerva la centrala nucleara Zaporojie (ZNPP) din Ucraina, aflata sub control rușilor, care și-a pierdut deja toate cele patru linii electrice obișnuite, a anunțat miercuri, intr-un comunicat de presa, organismul de supraveghere nucleara al ONU,…

- Rusia va reprezenta, probabil, o amenintare si mai mare la adresa securitații europene dupa razboiul in Ucraina decat a fost inainte, iar armata britanica trebuie sa fie pregatita pentru asta, a declarat marti seful Statului Major General al armatei Marii Britanii, Patrick Sanders, citat de Reuters…