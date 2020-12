Cleopatra Stratan și Edward Sanda vor petrece Crăciunul în Chișinău Artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit in ziua in care solista a implinit 18 ani. Anul acesta, sarbatorile de iarna le vor petrece in Chișinau. Cleopatra Stratan și Edward Sanda vor petrece Craciunul in Chișinau „Anul acesta ma aflu puțin mai departe de familia mea, dar alaturi de noua familie. Avem multe planuri impreuna. Vrem, eu și Cleopatra, sa ne cream primele noastre ritualuri de sarbatori. Sa participam amandoi la pregatiri. De exemplu, noi am lansat piesa Cozonac, dar nu știm niciunul sa-l facem. Poate incercam acum!”, a dezvaluit Edward Sanda. Pe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

