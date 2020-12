Stiri pe aceeasi tema

- Nu și-a mai vazut iubita de o luna, așa ca a surprins-o intr-un mod special! Edward Sanda i-a facut o declarație de dragoste Cleopatrei Stratan, in direct! Artistul, moment emoționat in platou la Antena Stars!

- Cleopatra Stratan a implinit recent 18 ani, ziua in care a fost și ceruta in casatorie de iubitul ei. Este una dintre cele mai iubite artiste, care a urcat pe scena la varsta de 3 ani, iar acum are o cariera muzicala așa cum și-a dorit. Un lucru mai puțin știut este ca interpreta a lipsit din lumina…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au cucerit Internetul cu povestea lor de dragoste. Cleo a implinit 18 ani, a fost ceruta in casatorie și a primit binecuvantarea tatalui, celebrul Pavel Stratan (49 de ani), omul care i-a ghidat cariera de la varsta de 3 ani. Click! a stat de vorba cu viitorul socru…

- In primul minut in care a devenit oficial majora, Cleopatra Stratan a primit poate cel mai frumos cadou pe care il aștepta. Iubitul ei i-a pus pe deget inelul de logodna și i-a jurat sa-i fie alaturi toata viața. Deși ambii sunt extrem de tineri, 18 și respectiv 23 de ani, știu foarte bine ca destinul…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar relația lor pare sa fie din ce in ce mai serioasa. Recent aceștia s-au intalnit cu famiile lor, insa cum a decurs totul va spun chiar parinții artistului!

- Giulia Anghelescu (35 de ani) și Vlad Huidu formeaza un cuplu de aproximativ 15 ani și sunt parinții a doi copii, un fiu și o fiica, Mikael și Antonia. Giulia Anghelescu nu-și va duce copiii la școala. „Ne-am gandit sa alegem ce ar fi cel mai bine pentru starea lor emoționala” Recent, perechea a dezvaluit…