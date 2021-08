Stiri pe aceeasi tema

- Ceopatra Stratan și Edward Sanda sunt, oficial, soț și soție. Cei doi artiști și-au unit destinele in urma cu puțin timp, fotografiindu-se in cele mai romantice ipostaze, imediat dupa ce au spus marele „DA”.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au unit destinele astazi, 14 august 2021. Cei doi traiesc cele mai frumoase momente din viața lor, iar primele imagini de la evenimentul mult așteptat au inceput sa apara.

- Fundașul central roman Luca Popa, in varsta de doar 15 ani, a semnat cu Venezia, nou-promovata in Serie A. Luca Popa a fost transferat de la CA Oradea și a semnat un contract valabil 3 sezoane. Stoperul roman va incepe la formația U19 a Veneziei. Luca Popa, transferat de CA Oradea la Venezia Luca Popa…

- Pavel Stratan este casatorit cu soția lui, Rodica, de mai bine de 20 de ani. Perechea are impreuna doi copii, o fiica și un fiu, Cleopatra Stratan (18 ani) și, respectiv, Cezar Stratan (11 ani). Din octombrie 2020, Cleopatra este logodita cu solistul Edward Sanda (23 de ani). Perechea s-a logodit in…

- O femeie in varsta de 61 ani, din municipiul Roman, care mergea pe partea carosabila, a fost grav ranita, luni, de un autoturism care a acrosat-o. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca la volanul masinii se afla un barbat in varsta de 69 ani, din Roman. ‘Femeia…

- Lorena a trecut printr-o mare cumpana in urma cu mai mulți ani, atunci cand mama s-a stins din viața in urma unei boli grave. Cantareața de muzica populara nu poate trece peste aceasta mare pierdere și regreta ca cea care i-a dat viața nu a apucat sa o vada bucurandu-se de succes.

- Cantareata pop Ariana Grande s-a casatorit weekendul trecut cu Dalton Gomez, cu care era logodita de cateva luni, iar ceremonia a avut loc intr-un cadru restrans, potrivit BBC . View this post on Instagram A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) Grande, in varsta de 27 de ani, si Gomez, in varsta…