Artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit in ziua in care solista a implinit 18 ani. Anul acesta, sarbatorile de iarna le vor petrece pentru prima data in calitate cuplu, alaturi de familia Cleopatrei, in Chișinau. Intrați virtual in direct in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Cleopatra și Edward au vorbit despre ce au gatit pana acum, dar și despre ce urmeaza sa gateasca de Craciun. Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Craciun in Republica Moldova. Ce mancaruri vor gati? „Am gatit aseara. Am facut o masa super frumoasa și gustoasa impreuna. (…) Am facut niște…